Rencontre des Fleurs et des Saveurs Place Carnot, 29 avril 2023, Givet.

En commun avec le concours de vélos et trottinettes fleuris, la rencontre des fleurs et des saveurs se tiendras de 10h à 17h. Rendez vous à la place Carnot pour des animations sur place. Inscriptions auprès de madame Demetrio. Inscriptions téléphonique de 9h à 12h ou par mail..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Place Carnot

Givet 08600 Ardennes Grand Est



In common with the competition of bikes and scooters in bloom, the meeting of flowers and flavors will be held from 10am to 5pm. Meet at the place Carnot for animations on the spot. Registrations with Mrs. Demetrio. Telephone registration from 9am to 12pm or by mail.

Junto con el concurso de motos y scooters en flor, el evento de las flores y los sabores se celebrará de 10.00 a 17.00 horas. Encuentro en la plaza Carnot para la animación in situ. Inscripción con la Sra. Demetrio. Inscripciones por teléfono de 9.00 a 12.00 o por correo.

Gemeinsam mit dem Wettbewerb für blumengeschmückte Fahrräder und Tretroller findet von 10 bis 17 Uhr das Treffen der Blumen und Geschmäcker statt. Treffpunkt ist der Place Carnot, wo es ein Unterhaltungsprogramm vor Ort gibt. Anmeldungen bei Frau Demetrio. Telefonische Anmeldung von 9 bis 12 Uhr oder per E-Mail.

