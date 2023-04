Concours de vélos et trottinettes fleuris Place Carnot Givet Catégories d’Évènement: Ardennes

Givet

Concours de vélos et trottinettes fleuris Place Carnot, 29 avril 2023, Givet. Infos pratiques: Départ place Carnot. Réservation auprès de madame Demetrio..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Place Carnot

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Practical information: Departure from Place Carnot. Reservation with Mrs. Demetrio. Información práctica: Salida de la plaza Carnot. Reserva con la Sra. Demetrio. Praktische Informationen: Abfahrt am Place Carnot. Reservierung bei Frau Demetrio. Mise à jour le 2023-03-24 par Ardennes Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Givet Autres Lieu Place Carnot Adresse Place Carnot Ville Givet Departement Ardennes Lieu Ville Place Carnot Givet

Place Carnot Givet Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givet/

Concours de vélos et trottinettes fleuris Place Carnot 2023-04-29 was last modified: by Concours de vélos et trottinettes fleuris Place Carnot Place Carnot 29 avril 2023 Place Carnot Givet

Givet Ardennes