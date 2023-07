Claude Randonnée Ardennes Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Claude, guide animateur professionnel certifié de randonnée diplômé, médaille du tourisme, Ardennais pure souche, amoureux de sa région, est heureux de montrer le vrai visage et la réelle beauté des Ardennes, les Ardennais avec leur histoire, leurs coutumes et surtout leur grand coeur. Claude guide vos randonnées pédestres, pour individuels ou groupes, organise vos séjours randonnées (recherche d’hébergement et de restauration), guide vos balades dans les Ardennes, Françaises et Belges et vous évite de venir faire des reconnaissances sur place. Découvrez son site internet.

Claude, certified professional hiking guide, tourism medal, pure Ardennes people, in love with his region, is happy to show the true face and the real beauty of the Ardennes, the Ardennes people with their history, their customs and above all their big heart. Claude guides your hikes, for individuals or groups, organizes your hiking trips (looking for accommodation and catering), guides your walks in the Ardennes, French and Belgian and saves you from coming to do reconnaissance on the spot. Discover his website

Claude, guía profesional de senderismo certificado con una medalla de turismo, nativo de las Ardenas, enamorado de su región, se complace en mostrar la verdadera cara y la belleza de las Ardenas, el pueblo ardenés con su historia, sus costumbres y sobre todo su gran corazón. Claude guía sus excursiones, individuales o en grupo, organiza sus viajes de senderismo (búsqueda de alojamiento y restauración), guía sus paseos por las Ardenas, tanto francesas como belgas, y le ahorra el trabajo de venir a reconocer la zona. Descubra su sitio web

Claude, ein professioneller, zertifizierter Wanderführer und Animateur mit einer Medaille für Tourismus, ein reinrassiger Ardenner, der seine Region liebt, freut sich, das wahre Gesicht und die wahre Schönheit der Ardennen zu zeigen, die Ardenner mit ihrer Geschichte, ihren Bräuchen und vor allem ihrem großen Herzen. Claude leitet Ihre Wanderungen für Einzelpersonen oder Gruppen, organisiert Ihre Wanderaufenthalte (Suche nach Unterkunft und Verpflegung), führt Ihre Spaziergänge in den Ardennen, in Frankreich und Belgien und erspart Ihnen die Erkundung vor Ort. Entdecken Sie seine Internetseite

