Giverny Concert au musée : « Autour du Tango » par l’Opéra de Rouen Normandie Musée des Impressionnismes Giverny, 10 décembre 2023T 16:00, Giverny. Concert au musée : « Autour du Tango » par l’Opéra de Rouen Normandie Musée des Impressionnismes Giverny Dimanche 10 décembre, 16h00 Venez assister à un concert exceptionnel donné par l’Opéra de Rouen Normandie dans l’auditorium du musée ! Dimanche 10 décembre, 16h00 1

https://web.digitick.com/concert-autour-du-tango-par-l-opera-de-rouen-normandie-concert-musee-des-impressionnismes-giverny-10-decembre-2023-css5-museeimpressionnismesgiverny-pg101-ri9850709.html Concert « Autour du Tango » : En marge de l’exposition « Flower Power », l’Opéra de Rouen signe son retour au musée des impressionnismes Giverny.

Trompettes, cor, trombone et harpe joueront au rythme du tango argentin pour célébrer la splendeur des fleurs et en particulier de la rose rouge, symbole de cette musique sud-américaine.

Programme : Sebastian Piana – La Milonga Sentimentale

Astor Piazzolla – Libertango

Astor Piazzolla – Oblivion

Astor Piazzolla – S.V.P.

Carlos Gardel – El dia que me quieras

Carlos Gardel – Volver

Sidney Bechet – Petite Fleur Musiciens :

Trompettes : Franck Pâque, Patrice Antonangelo

Cor : Eric Lemardeley

Trombone : Frantz Couvez

Concert organisé par l'Opéra de Rouen Normandie en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l'Eure. L'Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d'intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie.

