TRAIL DES MINGUEUX DE MAGUETTES Givenchy-en-Gohelle, 19 novembre 2023, Givenchy-en-Gohelle.

Givenchy-en-Gohelle,Pas-de-Calais

L’emblème Mingeux de Maguettes a été choisi à cause du surnom donné aux Givenchyssois; « Les mieux d’MAGUETTES » les mangeurs de chèvres parce qu’avant la guerre 1914/1918 les habitants élevaient des chèvres..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Givenchy-en-Gohelle 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France



The Mingeux de Maguettes emblem was chosen because of the nickname given to the Givenchyssois; « Les mieux d’MAGUETTES » the goat eaters because before the 1914/1918 war the inhabitants raised goats.

El emblema de Mingeux de Maguettes se eligió por el apodo que se daba a los Givenchyssois; « Les mieux d’MAGUETTES » los comedores de cabras porque antes de la guerra de 1914/1918 los habitantes criaban cabras.

Das Emblem Mingeux de Maguettes wurde aufgrund des Spitznamens der Einwohner von Givenchyssois gewählt: « Les mieux d’MAGUETTES », die Ziegenfresser, weil die Einwohner vor dem Krieg 1914/1918 Ziegen züchteten.

