Pantin CN D / Centre national de la danse Pantin, Seine-Saint-Denis Giuseppe Chico & Barbara Matijević – 'Forecasting'

Giuseppe Chico & Barbara Matijević – ‘Forecasting’ CN D / Centre national de la danse, 7 octobre 2021, Pantin. Giuseppe Chico & Barbara Matijević – ‘Forecasting’

du jeudi 7 octobre au samedi 9 octobre à CN D / Centre national de la danse

Des mains qui démontent un clavier ; un visage léché par un animal ; une paume qui caresse de la mousse, dans la forêt. Ces corps tronqués qui ponctuent les millions de vidéos amateurs offertes sur YouTube, Barbara Matijević vient les prolonger et les ré-incarner sur scène dans Forecasting. Un écran d’ordinateur portable y devient le lieu d’une rencontre entre ce monde bidimensionnel, aux histoires banales ou étranges, et un corps bien réel. Créé à quatre mains avec son complice de longue date, Giuseppe Chico, ce spectacle joue avec humour de la manière dont la technologie a changé notre rapport au corps. Troisième volet d’une trilogie entamée en 2008, Théorie d’une performance à venir où le seul moyen d’éviter le massacre serait-il d’en devenir les auteurs ?, il puise dans la réserve infinie d’images aujourd’hui à notre disposition. L’imaginaire digital s’y trouve amplifié et poétisé, dans une démarche de recherche qui s’inscrit au plus près des nouveaux modes de narration de soi. Née en Croatie, où elle se forme auprès de Kilina Cremona, Barbara Matijević signe ses premières chorégraphies dans les années 2000 tout en collaborant comme interprète avec Bojan Jablanovec, Boris Charmatz ou Joris Lacoste. Elle exerce également comme pédagogue. Après des études de théâtre en Italie, Giuseppe Chico s’installe en 2000 à Paris où il se forme à la danse. Interprète pendant plusieurs années de la compagnie Mille Plateaux Associés, il travaille également avec George Appaix, Anja Hempel et Joris Lacoste. Ensemble, ils créent à Paris la compagnie Premier Stratagème en 2008. Trois représentations au CN D à Pantin de ce spectacle emblématique de Giuseppe Chico & Barbara Matijević, jouant avec humour de la manière dont la technologie a changé notre rapport au corps. CN D / Centre national de la danse 1 rue Victor Hugo, Pantin Pantin Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis

2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T22:00:00;2021-10-08T21:00:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T22:00:00

Lieu CN D / Centre national de la danse Adresse 1 rue Victor Hugo, Pantin Ville Pantin