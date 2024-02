Giuliano Gabriele présente Basta! Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant PREVENTE : 17 EUR

PLEIN : 20 EUR

Giuliano Gabriele révèlera « Basta! » son nouvel album pour sa sortie le 23/02/2024 chez Coming MusicArt / Inouïe Distribution. Cet opus sera présenté le jeudi 21/03/2024 au Studio de l’Ermitage.

Rythmes cathartiques du Sud de l’Italie, dans un album dissident au titre emblématique. Basta! raconte les individus en mouvement, idéalement ou inconsciemment libres, emprisonnés dans les “systèmes contemporains”, là où vivent toutes les frustrations et les peurs. Les cadences traditionnelles s’enlacent avec des métissages actuel entre Méditerranée et musiques du monde.

L’album est produit par l’éclectique Martin Meissonnier (Fela Kuti, Khaled, Alan Stivell, Robert Plant and Jimmy Page, Manu Dibango, Papa Wemba, Tony Allen…)

Sur cet album Giuliano Gabriele (voix – accordéon diatonique) est accompagné de :

– Lucia Cremonesi : Alto – Lyre calabraise

– Eduardo Vessella : Tambourin

– Gianfranco De Lisi : Basse électrique

– Riccardo Bianchi : Batterie

– Carmine Scialla : Bouzouki – Guitare Battente

– Giovanni Aquino : Guitare Électrique – Synth

– Gianmarco Gabriele : Programmation

– Martin Meissonnier : Programmation

Giuliano Gabriele

Auteur-compositeur, chanteur et accordéoniste italo-français. Giuliano Gabriele est considéré comme l’un des artistes en vogue de la scène World Music italienne. À son actif d’importantes expériences live : le Moods de Zurich, le Rudolstad festival en Allemagne, le Festival du Chant de Marin à Paimpol (Bretagne), l’European Jazz Expo de Cagliari, le Ravenna Festival et bien d’autres. Parmi ses rencontres musicales on trouve : Hevia, Carlos Núñez, Bombino, Martin Meissonnier, Francesco de Gregori, Nada, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Peppe Voltarelli, Riccardo Tesi, Marc Perrone…Il remporte plusieurs prix, dont le Festival Andrea Parodi 2015 (le plus important prix world music en Italie). Il travaille comme acteur-musicien aux côtés du légendaire Lindsay Kemp. Son précédent album, sorti en 2015, a reçu des critiques excellentes, notamment : quatre étoiles « Songlines » (UK), top 20 « World Music Central » (Usa) et World Music Charts Europe. Depuis des années il s’implique également dans la direction artistique et la programmation des festivals dédiés aux musiques du monde.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://giulianogabriele.it/ https://www.facebook.com/GiulianoGabrieleE/?locale=fr_FR https://www.billetweb.fr/giuliano-gabriele

Graziano Panfili Giuliano Gabriele présente Basta!