Gîtes collectifs des Jardins de l’étang Les jardins de l’étang Noidans-le-Ferroux, jeudi 1 janvier 2032.

Gîtes collectifs des Jardins de l'étang Les jardins de l'étang Noidans-le-Ferroux

Gîtes collectifs des Jardins de l’étang classement en habitation Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Les jardins de l’étang

La Ligue FOL 70 est une fédération d’éducation populaire qui organise, gère et anime 18 Accueils collectifs de mineurs (ACM) dans le département de la Haute-Saône, dont 3 accueils ados et accompagne 10 accueils gérés par des associations affiliées à la fédération. Ces ACM englobent les temps péri et extrascolaires.

Durant les vacances, la Ligue FOL 70 organise chaque année des séjours permettant à des enfants habitant en zone rurale isolée de partir, très souvent pour la première fois. En tant qu’organisateur d’ACM, le projet éducatif de la Ligue FOL 70 est connu des services de l’Etat (SDJES).

Dans ses grandes lignes, il s’agit de répondre aux objectifs généraux suivants :

LAÏCITÉ

Principe républicain et constitutionnel, la laïcité garantit l’expression de la diversité. Elle crée les conditions propices pour « faire société.

DIVERSITÉ/ÉGALITÉ

Force pour la République, la diversité est une source d’enrichissement individuel et collectif. L’égalité en droit permet son expression et garantit le « vivre ensemble » pacifié en reconnaissant l’autre dans sa singularité.

CITOYENNETÉ

Exercice actif, la citoyenneté, c’est d’abord vouloir prendre les choses en main ! C’est avoir accès à des outils pour acquérir la connaissance, en développer et ainsi pouvoir agir.

DÉMOCRATIE

Forme d’exercice de la liberté, la démocratie s’appuie sur le droit de chacun à participer à des prises de décisions collectives.

SOLIDARITÉ/ENGAGEMENT

Indissociables, la solidarité et l’engagement constituent une alliance représentative d’un contrat collectif qui participe à la construction d’une société plus juste et plus fraternelle. C’est une union autour d’un projet commun.

ÉMANCIPATION/SOCIALISATION

Préalables indispensables vers l’autonomie, l’émancipation et la socialisation, sont les vecteurs permettant à chacun de prendre sa place dans la société.

SITE

Un complexe de loisirs au coeur de la Haute-Saône composé d’un complexe aquatique, d’un terrain multi-sports, d’espace de swin, foot et mini-golf passer un séjour dans ce charmant village de Noidans-le-Ferroux. Le gîte collectif est au pied d’un parc de 18 hectares. Il est composé de 5 blocs avec, 2 chambres avec 1 lit simple, 1 chambre avec 2 lits simples, 8 chambres avec 3 lits simples dont 1 superposé, 1 chambre de 6 lits simples dont 2 superposés. Une salle de bain/wc vient compléter chaque chambrfe. vous trouverez une cuisine dans chaque bloc et une pièce commune au coeur du gite collectif.

Une unité est équipé PMR.

Les jardins de l'étang rue des Charmes 70130 Noidans-Le-Ferroux Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 68 41 05 vvuillaume@fol70.org http://lesjardinsdeletang.fr