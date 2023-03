SURF CAMP 2023 Gîte Steren-ar-mor Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

SURF CAMP 2023 Gîte Steren-ar-mor, 13 octobre 2023, Moëlan-sur-Mer . SURF CAMP 2023 32 Lieu-dit Kervétot Gîte Steren-ar-mor Moëlan-sur-Mer Finistère Gîte Steren-ar-mor 32 Lieu-dit Kervétot

2023-10-13 – 2023-10-18

Gîte Steren-ar-mor 32 Lieu-dit Kervétot

Moëlan-sur-Mer

Finistère . En partenariat avec ESB Kloar, Steren-ar-mor lance son troisième SURF CAMP d’automne.

Trois ou cinq jours de stage dans une ambiance cool et confortable. Inscrivez-vous et on s’occupe de tout. contact@steren-ar-mor.fr +33 6 03 93 50 02 http://steren-ar-mor.fr/ Gîte Steren-ar-mor 32 Lieu-dit Kervétot Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Moëlan-sur-Mer Finistère Gîte Steren-ar-mor 32 Lieu-dit Kervétot Ville Moëlan-sur-Mer Departement Finistère Tarif Lieu Ville Gîte Steren-ar-mor 32 Lieu-dit Kervétot Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer /

SURF CAMP 2023 Gîte Steren-ar-mor 2023-10-13 was last modified: by SURF CAMP 2023 Gîte Steren-ar-mor Moëlan-sur-Mer 13 octobre 2023 32 Lieu-dit Kervétot Gîte Steren-ar-mor Moëlan-sur-Mer Finistère finistère Gîte Steren-ar-mor Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère