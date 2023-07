Visite guidée d’un gîte sur la voie d’Arles Gîte Relais du Bastet Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée d’un gîte sur la voie d’Arles Gîte Relais du Bastet Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Visite guidée d’un gîte sur la voie d’Arles Samedi 16 septembre, 10h00 Gîte Relais du Bastet Gratuit. Entrée libre. L’association ARLOLOJAC vous propose de découvrir le Relais du Bastet (anciennement Maison Lassalle), son histoire et son rôle de lieu d’accueil des pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compsotelle. Gîte Relais du Bastet 12 place de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 44 80 70 96 Le gite Relais du Bastet accueille les pèlerins parcourant la voie d’Arles ou la voie du Piémont qui font étape à Oloron-Sainte-Marie. Il est géré uniquement par des bénévoles de l’association ARLOLOJAC. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 ©Association Les Amis de la voie d’Arles Oloron Jaca Détails Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gîte Relais du Bastet Adresse 12 place de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie Ville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Gîte Relais du Bastet Oloron-Sainte-Marie

Gîte Relais du Bastet Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/