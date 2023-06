Concert – Bal trad à Larche avec Tradosphère Gite Refuge de Larche, Val-d’Oronaye (04), 7 juillet 2023, .

Concert – Bal trad à Larche avec Tradosphère Vendredi 7 juillet, 19h00 Gite Refuge de Larche, Val-d’Oronaye (04) 5 € et chapeau

Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles, pour un concert – Bal trad ancré et voyageur. Un cercle circassien bulgare, un andro équatorien, une mazurka malienne ou une valse réunionnaise… il y en a pour toutes les sensibilités.Avec violon, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde… et la voix, naturellement.Pour les découvrir : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/ Au programme de cette soirée :19h : repas. Réservation nécessaire : +33 4 92 84 30 80 / refugedelarche@hotmail.fr20h : Bal22h30 : fin de bal PAF : 5€ + chapeau Soirée en extérieur, devant le gîte refuge de Larche (on dansera sur l’herbe). En cas de pluie, repli à la salle communale de MeyronnesSoirée proposée par le Gîte Refuge de Larche, dans le cadre de la tournée alpine de Tradosphère.Possibilité de dormir au gîte, réservation nécessaire : +33 4 92 84 30 80 / refugedelarche@hotmail.fr

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

baltrad balfolk