Stage vidéo en breton 7-12 ans Gîte Norzh Lilia, 30 octobre 2023, Lilia.

Stage vidéo en breton 7-12 ans 30 et 31 octobre Gîte Norzh 35€ + 15€ (adhésion Ti ar Vro), place de cinéma inclue

Le lundi 30 et mardi 31 octobre 2023, Ti ar Vro Leon organise un stage vidéo à destination des jeunes bretonnants de 7 à 12 ans.

L’objectif pour eux : créer le clip vidéo d’une chanson. Ils seront guidés par Kaou Langoët, auteur et réalisateur bretonnant, dans toutes les étapes de création :

• Choix de la chanson

• Imaginer une histoire et écrire le scénario

• Créer et jouer son personnage

• Filmer

Le clip réalisé sera diffusé le samedi 4 novembre à 14h15 au cinéma Even de Lesneven, en ouverture de la projection du film « Kan ar Mor / Le chant de la Mer ».

Tarif pour les 2 demie-journées, place de cinéma pour le 4/11 inclue.

Gîte Norzh Mechou Kamm doun 29880 Plouguerneau Lilia 29880 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 44 58 08 28 »}, {« type »: « email », « value »: « buhezin.tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ti-ar-vro-leon/evenements/staj-video-gant-kaou-langoet-30-31-10-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T14:00:00+01:00 – 2023-10-30T17:00:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

stage en breton