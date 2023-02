VILLERS-SUR-MER et BLONVILLE-SUR-MER (14) – Stage de printemps Gîte municipal La Celloise Villers-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

VILLERS-SUR-MER et BLONVILLE-SUR-MER (14) – Stage de printemps Gîte municipal La Celloise, 12 mai 2023, Villers-sur-Mer. VILLERS-SUR-MER et BLONVILLE-SUR-MER (14) – Stage de printemps 12 – 15 mai Gîte municipal La Celloise Observation et comptage des oiseaux de mer, de marais et de bocage Gîte municipal La Celloise rue Poincaré, 14640 Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{“link”: “mailto:foxtrotte@orange.fr”}] Observation et comptage des oiseaux de mer, de marais et de bocage, sur des spots emblématiques des Côtes Fleurie et de Grâce, à l’est de l’Orne et de la Dives.

Optionnel : Histoire militaire GM2 (les dessus & dessous du mont Canisy, le dimanche PM) et Paléontologie (falaise des Vaches Noires & Paléospace, le lundi)

Stage limité à 16 adhérents (liste d’attente ouverte)

Proposé par Alexandrine DELASALLE & Maryse FUCHS Contact et informations :

Maryse FUCHS

foxtrotte@orange.fr / 02 31 81 44 82 / 06 75 17 44 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T16:00:00+02:00

2023-05-15T18:00:00+02:00

