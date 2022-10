Séjour sport intense / Adrénaline COMPLET gite mazerolles Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. gite mazerolles Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire Rendez-vous à 10h pour notre départ le lundi 31 octobre direction Rennes. Le transport se fera avec 3 minibus. Nombre de places limitées à 23 jeunes. Nous arriverons à la salle d’escalade vers 11h, nous allons démarrer fort le séjour par une heure d’escalade dans une salle spécialement adaptée pour l’escalade en bloc.

Puis c’est l’heure du pique-nique que chacun aura apporté.

Nous prendrons ensuite la route direction Nantes, St-Mars du Désert plus exactement pour rejoindre notre gîte privatisé. Le stage de moto cross rythmera notre séjour 3 séances d’une heure trente est prévue par jeune, mardi, mercredi et jeudi. De nombreuses autres activités sportives seront proposées tout au long de la semaine par nos animateurs pendant que les autres pilotent… et bien sûr des veillées en soirée. Le vendredi nous passeront une nouvelle journée forte en adrénaline avec un Laser Tag et un parcours dans les arbres (prévoir des gants). Les jeunes dormiront en gîte et participeront chacun leur tour au repas (cuisine, vaisselle,…)

Un dortoir de 10 lits, un de 6 lits et deux de 4 lits plus deux chambres pour nos animateurs. Les 3 lavabos, 3 douches et 4 WC se trouvent dans le couloir. Le retour se fera vers 17h à St-Malo le vendredi 4 novembre.

Pour les inscriptions nous souhaitons privilégier par internet via ce site YAPLA pour limiter les impressions papiers. Pour les personnes moins à l’aise avec l’outil informatique un format papier est aussi possible.

Nous vous demandons de nous retourner : 1) la fiche de renseignements

2) La demande de licence omnisport, si nécessaire un certificat médical de moins de 3 ans.

3) la fiche sanitaire

4) le règlement intérieur

(que vous avez reçu ou que vous pouvez nous demander par mail)

5) Une lettre de motivation du jeune (quelques lignes où il expliquera pourquoi il souhaite participer à ce séjour).

6) le règlement de 499€ + 10 € de licence omnisports 2022/2023.

Nous acceptons le payement par virement, par carte bancaire via YAPLA, les chèques, les chèques vacances et les bons VACAF pour valider son inscription.

Une réunion sera programmée à St-Malo. Le jeudi 20 octobre à 18h30. Cette réunion sera l’occasion de vous présenter l’équipe Nicolas Le Guernic

So SPORTS évasion

06 30 18 07 65

