Séjour Randonnées et Raquettes, Art Martial Sensoriel et Chamanisme 25 – 28 janvier 2024 Gîte Maison des Sœurs de la Providence, Arras-en-Lavedan Places limitées (entre 8 à 12 places). Formulaire d’inscription dans la description.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-28T00:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:00:00+01:00

Avec Thomas, nous sommes en joie de vous convier à un séjour dans la nature, du 25 au 28 janvier 2024, à Arras en Lavedan, (Hautes-Pyrénées).

Une bulle hors du temps pour vous faire découvrir des pratiques énergétiques et spirituelles (sans aucun sens religieux) et vous accompagner à vous sentir vivants et profondément connectés à vous-même.

Le corps sera au centre de ce séjour, parce qu’il est fondamental dans la pratique de la spiritualité, c’est notre outil d’intuition et de reliance à ce qui nous entoure, à la nature, à nous-même.

Nous observerons un rythme lent, respectant notre rythme naturel, afin d’entrer en connexion avec la montagne, au delà de la pratique sportive pure de la randonnée en raquettes.

Nous t’invitons à venir rencontrer ton centre au cœur de la nature enneigée. La montagne enneigée nous englobe dans une ambiance particulière, feutrée. Cet environnement est favorable à l’écoute et à l’émerveillement.

La pratique des raquettes est merveilleuse pour se retrouver au cœur de cette nature silencieuse.

Elle s’associe parfaitement avec la spiritualité pratique qui invite à revenir à soi par l’écoute, la présence, l’émerveillement et la joie.

Une opportunité pour respirer loin du rythme effréné que la vie quotidienne peut parfois imposer.

La pratique corporelle, vos expériences, vos ressentis et la parole bienveillante seront au centre de ce séjour.

✨✨✨PARMI LES PRATIQUES DU SEJOUR ✨✨✨

– Randonnées raquette à la journée

– Connexion et communion avec la nature par le biais de pratiques chamaniques

– Voyage sonore

– Cercle de parole

– Pratiques d’Art Martial Sensoriel

– Méditations au tambour

– Et d’autres surprises.

✨✨✨ LIEU D’ACCUEIL ✨✨✨

Vous serez logés dans le gîte spacieux, confortable et accueillant de la Maison des Sœurs de la Providence, en pension complète (sauf auberge espagnole du jeudi soir), au cœur du val d’Azun, dans les Hautes-Pyrénées (65400).

Draps fournis.

✨✨✨ PRE-REQUIS✨✨✨

Avoir une bonne condition physique, débutants bienvenus.

✨✨✨ VOS ACCOMPAGNANTS ✨✨✨

Barboka est thérapeute et musicienne. Elle organise des stages et séjours depuis plusieurs années, autour du chamanisme, du féminin sacré, de la reconnexion à soi.

Elle accompagne également en séances individuelles. La bienveillance, le respect de soi et des autres et le rire sont au cœur de sa pratique et de ce qu’elle transmet.

Thomas est accompagnateur en montagne dans les Pyrénées. Depuis 25 ans, il encadre des séjours en raquettes à neige ou à pied. Amoureux des espaces sauvages, il aura à cœur de partager avec vous une immersion au cœur de ces montagnes préservées. Pour donner une autre dimension à notre vécu en montagne, il est formé en tant que pédagogue à l’Art Martial Sensoriel, pratique issue de l’Aïkido et de la pédagogie perceptive qui vise à développer l’intelligence sensorielle de notre corps vers un déploiement de ses élans de vie. Pour une éducation relationnelle à la Paix en Soi et autour de Soi.

Kika cuisinera pour nous tout au long du séjour. D’origine chilienne, elle aime la cuisine végétarienne parce qu’elle la pousse à chercher de nouvelles recettes, de nouvelles manières de cuisiner. Elle évite les fritures et cuissons longues afin de préserver les aliments cuisinés et cuisine de saison et avec des produits bio à 80%.

✨✨✨TARIFS ✨✨✨

❄ Logement en chambre double avec lits jumeaux ou dortoir.

Prix par personne :

– 100€ repas préparés par Kika

– 240€ de frais pédagogiques

– 75€ 3 nuits en dortoir

Total: 415€ en dortoir par personne.

– 100€ repas préparés par Kika

– 240€ de frais pédagogiques

– 105€ 3 nuits en chambre double

Total : 445€ en chambre double par personne.

❄ Locations de raquettes (contacter Thomas):

6€ par jour et par personne, possibilité de louer les chaussures auprès d’un magasin de sport également (3 à 5 € par jour) si vous

n’avez pas de chaussures de rando d’hiver Gore tex et haute.

Transport jusqu’au lieux enneigés (on verra sur place) : 5€ par personne par transport (si vous ne prenez pas votre propre véhicule).

✨✨✨ ORGANISATION PRATIQUE ✨✨✨

Arrivée au gîte entre 14h et 16h, installation.

16h début du séjour.

Le dimanche, départ après le déjeuner, vers 14h.

Des covoiturages seront proposés entre participants.

Possibilités de venir vous chercher à la gare de Lourdes en minibus (contacter Thomas).

✨✨✨ INSCRIPTIONS ✨✨✨

Réservation obligatoire – Places limitées (entre 8 et 12 places, selon les réservations).

Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien:

https://forms.gle/2Dc8SRKzcDe4BSLY8

Les inscriptions ne seront validées qu’avec la réception du formulaire dûment rempli et la réception des arrhes à hauteur de 120 euros.

En cas d’annulation du stage de votre part avant le 25 décembre 2023, la moitié des arrhes (60€) sera remboursée. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué sauf raison médicale impérieuse justifiée.

Une fois votre inscription validée, vous recevrez un e-mail 10 à 15 jours avant la date de début du stage avec la liste des participants pour le covoiturage ainsi que des choses à amener.

Le stage est fortement déconseillé à toute personne présentant des troubles psychologiques.

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé.

Thomas et Barboka ne répondent d’aucun dommage matériel, corporel ou autre.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’est pas suffisant.

☎☎☎ ☎☎☎

Si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez contacter Barboka (barbokasoins@gmail.com)

Pour le côté sportif, réservation de matériel et accès pratique contactez Thomas (t.braud@free.fr)

