ARCHEO’ COLOS Gite l’Oustaou Gilette Gilette Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Gilette ARCHEO’ COLOS Gite l’Oustaou Gilette, 7 août 2023, Gilette. ARCHEO’ COLOS 7 – 11 août Gite l’Oustaou Aux portes du Verdon, quelque part dans les hauteurs de Castellane, se niche l’ancienne cité de Petra Castellana, entre mythes et réalité, nous partirons en Apprenti Archéologue découvrir le secret de cette ancienne civilisation.

Tout au long de la semaine, nous enquêterons pour découvrir ses mystères dans les entrailles de la terre. Gite l’Oustaou Rte de Nice Gilette 06830 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ifac.asso.fr/Digne »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492324695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T07:30:00+02:00 – 2023-08-07T18:00:00+02:00

2023-08-11T07:30:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00 Archéologie libre de droit Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Gilette Autres Lieu Gite l'Oustaou Adresse Rte de Nice Ville Gilette Departement Alpes-Maritimes Age min 7 Age max 12 Lieu Ville Gite l'Oustaou Gilette

Gite l'Oustaou Gilette Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gilette/

ARCHEO’ COLOS Gite l’Oustaou Gilette 2023-08-07 was last modified: by ARCHEO’ COLOS Gite l’Oustaou Gilette Gite l'Oustaou Gilette 7 août 2023