45 € marquisiens, 90 € extérieurs, paiements échelonnés possible

Séjour de 6 jours, à Sailly les Cambrai, activités variées autour de l’histoire, à destination des 9/11 ans. gîte les Tilleuls sailly les cambrai Sailly-en-Ostrevent 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le séjour est organisé par l’espace Jean d’Ormesson, c’est une structure municipale, gérée par la ville de Marquise, représentée par M. Bernard EVRARD, Maire. La Mairie se situe place Louis le Sénéchal 62250 MARQUISE 03.21.10.65.65. La coordination des séjours, du personnel, de son fonctionnement,… sont assurés par le directeur des services jeunesse, éducation et vis locale.

Pour ce séjour, nous séjournerons dans le gîte « les 3 Tilleuls» à Sailly lez Cambrai .

Pour notre séjour : Pour cela 3 objectifs principaux : ❖ Developper l’autonomie et la prise d’initiative chez le jeune * En leur donnant des responsabilités

* En lui offrant la possibilité de faire des choix et d’assumer la conséquence de ses propres choix

* En développant sa confiance en lui ❖ Favoriser la cohésion du groupe

*en développant les jeux de coopération

*en assistant sur l’importance de l’esprit d’équipe et du groupe

*en les amenant au respect de l’autre dans son individualité, son intégrité et ses différences

*en développant en eux une attitude responsable envers eux-mêmes et les autres ❖ Faciliter l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs En leur offrant un programme avec des activités variées favorisant les apprentissages pédagogiques. (centre équestre, visite de la confiserie, visite de la citadelle et ses souterrains).

