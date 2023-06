Les Jeunes aventuriers Gîte les Iris La Bourboule, 24 juillet 2023, La Bourboule.

Les Jeunes aventuriers 24 et 28 juillet Gîte les Iris Calculé en fonction du QF des familles T1 = 174€, T2 = 196€, T3 = 218€, T4 = 239€, tarif extérieur (hors RLV) = 435€

Le séjour « Les Jeunes aventuriers » est un séjour organisé par la Mairie de Châtel-Guyon pour 24 enfants de 06 à 09 ans (issus de milieux socioculturels différents et prioritairement de la commune de Châtel-Guyon et de la communauté d’agglomération RLV) accompagnés par 3 animatrices titulaires, qui se déroule à La Bourboule dans le Puy de Dôme du 24 au 28 Juillet 2023 et offrant la possibilité aux enfants de participer à des activités sportives et ludiques adaptées à leur âge, envies et besoins.

Gîte les Iris avenue general gouraud 63150 La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

