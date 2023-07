Séjour Culturel autour du festival international des arts de rue d’Aurillac Gîte Les Flocons verts Pailherols, 23 août 2023, Pailherols.

Séjour Culturel autour du festival international des arts de rue d’Aurillac 23 août – 1 septembre Gîte Les Flocons verts 160 € par adolescent. Réservé aux adhérents du CAJ d’ANNEQUIN

La ville d’Annequin organise un séjour culturel « Autour du festival des arts de la rue d’Aurillac » à destination des 12/17 ans de la commune. Elle complète ainsi l’action de son Centre Municipal d’Animation Jeunesse (CAJ), dont l’un des objectifs est de créer un environnement culturel axé sur les arts de la scène, propice au développement individuel des adolescents et aux dynamiques de groupes.

Au CAJ, les jeunes ont ainsi la possibilité de pratiquer le Théâtre ou la danse ainsi que de s’inscrire dans un parcours de spectateur en partenariat avec Culture Commune, Scène Nationale du bassin minier et la Comédie de Béthune, Centre Dramatique National.

Depuis 2018, excepté les deux années de COVID, 15 à 20 jeunes annequinois de 12 à 17 ans, partent à la découverte du festival des arts de rue d’Aurillac. Pendant 3 jours, les adolescents assistent aux spectacles

de leurs choix et participent aux déambulations festives dans la ville, où plus de 700 compagnies se produisent. Théâtre, arts du cirque, danse, clown, spectacles musicaux,… la panel est incroyablement variés.

Les jeunes vivent une expérience marquante, dans un contexte de grande proximité entre spectateurs et artistes. Il peuvent ainsi se retrouver en jeu au côté d’un clown dans spectacle participatif, ou échanger émus avec un(e) comédienn(e) à l’issue d’une représentation à la thématique forte, comme la violence envers les femmes, l’identité sexuelle,,…

Cette année, le groupe sera accompagné pendant le festival d’un artiste professionnel, Nicolas Fabas de la compagnie Noutique, intervenant théâtre au CAJ d’Annequin en 2022/23. Il pourra aider les jeunes dans leur choix de spectacles, facilitera les échanges avec les artistes, favorisera l’expression des ressentis et la discussion autour des thématiques. Egalement cinéaste, il réalisera avec les jeunes, un court métrage pendant le séjour. Les participants y témoigneront de leur découverte du festival d’Aurillac et évoqueront leurs rapports aux pratiques artistiques et culturelles.

Après le festival d’Aurillac, le séjour se prolonge pendant une semaine dans le Cantal avec pour objectifs, en partenariat avec l’Association les Flocons Verts de Pailherols, la découverte du patrimoine naturel, historique

et gastronomique de la région. Les jeunes pourront également pratiquer de nombreuses activités de sport et de plein air.

Le groupe est hébergé en gîte, en autogestion. Avant le départ, les jeunes participent à l’auto-financement du séjour, aux choix des activités, et des menus. Sur place, les ados avec les animateurs ont la charge de la totalité des courses, de la confection des repas et des tâches ménagères.

Gîte Les Flocons verts 15800 Pailherols Pailherols 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « caj.annequin@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T06:00:00+02:00 – 2023-08-23T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T13:00:00+02:00