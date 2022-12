A la découverte du Haut Val de Sèvre GITE LES DOLMENS Bougon Catégories d’évènement: Bougon

A la découverte du Haut Val de Sèvre 19 – 23 juillet 2021 GITE LES DOLMENS

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. GITE LES DOLMENS BOUGON Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine A la découverte du Haut Val de Sèvre Partir à la découverte du Haut Val de Sèvre avec son patrimoine naturel (le puits de l'Enfer, le barrage de la Touche Poupard) tout en s'essayant à des activités nautiques (paddle, voile, kayak) et de son histoire en découvrant les Tumulus de Bougon. Age minimum 6 Age maximum 11

