L’automne à la montagne Gîte l’Eau Vive Chalmazel-Jeansagnière, 23 octobre 2023, Chalmazel-Jeansagnière.

L’automne à la montagne 23 – 27 octobre Gîte l’Eau Vive 215€

Le séjour a pour objectifs principaux :

– permettre la découverte du patrimoine naturel local (Station de Chalmazel, Col du Béal, Monts du Forez)

– favoriser la pratique de nouvelles activités sportives (bowling, grimpe aux arbres, enquête game)

– sensibiliser les enfants à la vie d’une volerie et le rôle des rapaces au sein de notre éco système, les sensibiliser au rôle de chaque être vivant

– sensibiliser les enfants au respect des arbres et de la forêt afin de venir en renforcement et complémentarité des apports scolaires

– développer la motricité, l’esprit d’équipe et de coopération via les jeux mis en place durant les temps d’activité

– favoriser le partage et le vivre ensemble (temps de vie quotidienne, tâches quotidiennes, mise en place de veillées)

– favoriser l’autonomie de l’enfant

– favoriser le développement de l’enfant via des activités sportives avec la thématique

– formaliser les apprentissages par la mise en place d’ateliers créatifs

Gîte l’Eau Vive 76 Route du Col du Béal Chalmazel-Jeansagnière 42920 Chalmazel Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.aej-saintremy.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0470419149 »}, {« type »: « email », « value »: « aej-inscription@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00