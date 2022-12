Les copains d’abord Gîte le Vieux Moulin, 25 juillet 2022, Miraumont.

Les copains d’abord 25 – 29 juillet Gîte le Vieux Moulin

Sur inscription .500€ .A déduire, sous conditions, la participation de l’état, de la collectivité et de la Caf de la somme. Une participation financière pourra être demandé à la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gîte le Vieux Moulin 6 rue du moulin, 80300 Miraumont Miraumont 80300 Somme Hauts-de-France

Séjour « nature», sur place seront visibles chevaux, chiens, poules et canards des propriétaires. Des pâtures et sentiers de randonnée sont accessibles pour les animations.

R.D.C : 2 douches, 2 lavabos et 2 WC accessibles

Le lieu dispose d’une capacité de 30 couchages répartis ainsi :

1er étage : une chambre de 7 lits (3×2 superposés + 1 lit seul)

et une chambre de 6 lits (3×2 superposés), 3 douches et 6 lavabos dans

3 salles de bains.

Cuisine équipée avec vaisselle comprise, four, chambre froide, congélateur et lave-vaisselle.

Une pièce de vie de 100m² pouvant servir de salle d’activité/veillée, gestion de vie quotidienne…

2ème étage : 3 chambres en enfilade (6 lits (1×2 superposés + 4 lits simple),

6 lits (1×2 superposés + 4 lits simple) et 4 lits (1×2 superposés + 2 lits simple)

Le + : Ambiance familiale et nature garantie ! Idéal pour un séjour ou profiter pleinement d’une relation animateurs/enfants de qualité en prenant le temps de profiter du lieu et de son cadre. Le contact avec les animaux y est des plus bénéfiques, avec la possibilité de nourrir les animaux des restes de nourriture dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, tout au long du séjour.

La Fédération Familles rurales de la Somme, souhaite que le séjour soit un moment d’échanges, de rencontres, de plaisirs, mais aussi de tolérance, de respects pour les enfants. La citoyenneté, le vivre-ensemble et bien sur les valeurs de la République font partie du projet.

Le Séjour doit être avant tout une période de vacances, mais avec un ensemble d’activités sportives, artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement qui va permettre aux enfants, toujours sous forme ludique, d’exploiter leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles.

Dégagé des rythmes scolaires et de ses contraintes cet accueil permettra le développement, la découverte et l’apprentissage de soi, des autres et de la différence entre enfants surtout lorsqu’ils viennent d’horizons nouveaux.

Les jeunes sont encadrés par des professionnels de l’animation, du sports et des activités spécifiques.

Au programme : accrobranche, activité sportives, activité scientifique. Activités manuelles, activités d’expression, activités culinaires et activités autour de la vie quotidienne liées au séjour.

L’ensemble des activités respectent le protocole sanitaire.



