bal folk Gïte Le Nouveau Grassonnet , Chamonix-Mont-Blanc (74) bal folk Gïte Le Nouveau Grassonnet , Chamonix-Mont-Blanc (74), 25 novembre 2023, . bal folk Samedi 25 novembre, 20h30 Gïte Le Nouveau Grassonnet , Chamonix-Mont-Blanc (74) gratuit Bal folk Concert irlande Ecosse Bretagne et puis un peu du reste selon affinites … dans un lieu …alternatif avec Liberte cherie piano/accordeon contrebasse guitare/voix/harmonica Nuitee/B &**B possible avec duvet :25/33-36 € sur réservation a cvm4@orange.fr** Salle hors sac pour le soir Cool de confirmer votre presence au bal par sms au 0684802477 pour l organisation source : événement bal folk publié sur AgendaTrad Gïte Le Nouveau Grassonnet , Chamonix-Mont-Blanc (74) 31, Chemin des Grassonnets

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

