Mont d'Hauterive Séjour dans le Haut Doubs gite le haut du Saugeais Mont d’Hauterive, 17 juillet 2023, Mont d'Hauterive. Séjour dans le Haut Doubs 17 – 21 juillet gite le haut du Saugeais 100 A la découverte du Haut Doubs ! Nous serons logés dans le gîte du Haut Saugeais blanc à Hauterive la Fresse qui abrite un observatoire de renom pour contempler les étoiles dans un écrin de verdure.

Nous ferons de nombreuses activités de pleine nature comme:

– Paddle

– Baignade

– Escalade en falaise

– Accrobranche

– Luge sur rail

– Astronomie

Un équipe diplômée et motivée pour encadrer ce séjour inoubliable. gite le haut du Saugeais 1 la perdrix 25650 Hauterive-la-Fresse Mont d'Hauterive 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

sport de nature dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

