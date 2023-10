SÉJOUR NATURE Gîte la MAdone de Tolète Courzieu, 30 octobre 2023, Courzieu.

SÉJOUR NATURE 30 octobre – 4 novembre Gîte la MAdone de Tolète Selon coefficient CAF

Lieu du séjour:

Au sein d’une propriété située sur les coteaux du beaujolais à Clochemerle (ou Vaux en Beaujolais), le gîte Madone de Tolète possède une grande cour fermée avec un salon de jardin, un parking pour voitures.

Le domaine offre un panorama exceptionnel avec vue sur la plaine de la Dombes et la chaîne des Alpes.

Un pré de 2 hectares pour les chevaux et une sellerie.

Les jeeunes pourront se reconnecter à la nature tout en développant de nouvelles compétences, un savoir-être et un état d’esprit utiles à leur

épanouissement personnel et leur orientation professionnelle.

La semaine sera ponctuée d’ateliers artistiques, sportifs et de rencontres inspirantes favorisant une relation positive à soi, à l’autre et à l’environnement.

Gîte la MAdone de Tolète Le sottizon 69430 Courzieu 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-04T07:30:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

Séjour découverte