Un village copain du Monde est un rassemblement de personnes mineures en provenance de différents horizons sous l’égide du Secours populaire français (SPF) et de son mouvement copain du Monde. Au cours de ce séjour dans un lieu et à des dates déterminées, les participants sont encadrés par des bénévoles du Secours populaire et des bénévoles de structures associatives ou privées partenaires adhérant aux valeurs du Secours populaire ainsi qu’à son fonctionnement.

Les orientations du mouvement copain du Monde et les grands principes de l’éducation populaire définis par « l’agrément de jeunesse et éducation populaire » octroyé au SPF en 2003 sont le socle de la construction du programme pédagogique du village copain du Monde.

Le village copain du Monde n’est pas un centre de vacances ordinaire. Il permet aux enfants de vivre un séjour solidaire, éducatif et festif.

En effet, tout en étant sensibilisés à leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des actions concrètes de solidarité.

A l’issue de ce séjour au sein d’un village copain du Monde, chaque groupe d’enfants accueilli doit pouvoir repartir avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il mettra en œuvre localement, dans son département ou dans son pays.

Ainsi, le village copain du Monde qui se tiendra en PACA en été 2023 accueillera des enfants de Belgique, Argentine, de l’île Saint Martin et des Bouches du Rhône. Cette mixité se situe au cœur du projet, elle favorise la rencontre multiculturelle, l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange.

Résumé : Séjour interculturel et solidaire pour 40 enfants et adolescents Copains du Monde issus des Bouches du Rhône, de l’île Saint Martin, de Belgique et d’Argentine

Lieu : Gîte La Louvière – La Salle les Alpes (05)

Dates : du 14/07 au 19/07

Structures participantes :

*Fédération du Secours populaire des Bouches du Rhône

*Association COBRACED (Saint Martin)

*Association COFAMOM (Belgique)

*Association UMA (Argentine)

Objectifs, résultats attendus, évaluation

Objectif général : Mondialiser la solidarité avec Copain du Monde

Objectif 1// Favoriser l’initiative et l’engagement des enfants et des adolescents sur des actions de solidarité

Actions :

*Ateliers de mise en situation d’actions solidaires à mettre en place chez soi.

*Organiser une action concrète de solidarité commune pendant le village : la collecte

*Les adolescents sont co-animateurs du village (formation de 2 jours organisée en amont avec les jeunes)

*Des ‘enfants référents’ sont nommés pendant le village, ils sont référents de leurs pairs & de leur groupe, chaque soir, une réunion est organisée pour recueillir leur parole.

Objectif 2// Développer le réseau solidaire d’enfants Copain du Monde* (local et international)

Actions :

*Présence et implication des partenaires internationaux en amont et continuité post-projet : les enfants venus de l’étranger seront présents quelques jours avant le début du village.

*Atelier sur la construction du réseau solidaire Copain du Monde

Objectif 3// Favoriser l’accès aux droits aux vacances et à la culture pour des enfants de 7 à 14 ans en précarité

Actions :

*départ de 40 enfants aidés du SPF.

*échanges culturels avec d’autres enfants

Objectif 4// Sensibiliser les enfants sur le lien entre solidarité et environnement

Actions :

1/Atelier sur le développement durable & la solidarité internationale

2/Pendant le village : utilisation de gourdes réutilisables, sensibilisation au quotidien sur le lien avec la nature

Résultats attendus et indicateurs:

-Les enfants sont capables d’expliquer leur présence, et l’objectif général du mouvement Copain du Monde.

-Création de liens entre les enfants (par le biais de nouveaux partenaires) : les enfants pourront échanger leurs contacts et ceux de leurs animateurs référents en vue d’une future correspondance.

-Mise en place de clubs CDM localement avec les partenaires étrangers : chaque fédération SPF accueillant des enfants étrangers veillera à proposer la mise en place d’un club avec son partenaire privilégié.

-Mixité sociale et géographique des enfants : venus de plusieurs quartiers de Marseille, et des Bouches-du-Rhône, de l’île St Martin, de Belgique, d’Argentine.

-Les adolescents sont formés à l’animation Copain du Monde et pourront prendre des responsabilités progressives suite à leur participation au VCDM.

-Les enfants sont sensibilisés au thème du développement durable et à son lien avec la solidarité et l’éducation populaire.

Impacts :

-Augmentation du nombre de clubs

-Augmentation du nombre de bénévoles (enfants et adultes)

Mise en œuvre du projet dans les Bouches du Rhône

Implication des enfants & adolescents en amont

Dans la préparation du projet VCDM :

Des enfants et adolescents sont invités lors des réunions de préparation afin qu’ils soient partie prenante de l’organisation et impliqués pendant le village sur des temps de co-animation d’ateliers.

Les adolescents suivent une formation de ‘co-animateurs’ sur 2 jours en amont du séjour pour participer pleinement à la préparation et à l’animation du village.

Pour l’échange interculturel :

Les enfants participants sont tous issus des structures du Secours populaire et des partenaires étrangers.

Les enfants prépareront en amont sur le support de leur choix (exposition photo, vidéo, pièce de théâtre, spectacle, chant, danse, etc.), une présentation de leur richesse culturelle et de leurs actions solidaires en tant que Copains du Monde.

=>Cette présentation pourra être diffusée en amont du VCDM pour qu’il y ait un premier contact entre les enfants.

Pour soutenir la réalisation du projet (financièrement):

-Les enfants participants sont invités à participer en organisant des initiatives de collectes pour aider à la réalisation du projet.

-les enfants fabriqueront des objets originaux et utiles pour en faire des objets de collecte du SPF lors de l’initiative de solidarité organisée dans la semaine.

Suivi des enfants participants :

Pour chaque structure (antenne du Secours populaire ou partenaire du Monde) envoyant des enfants: une personne référente suit les inscriptions des enfants, organise des temps de rencontres avec les enfants et leurs parents pour aider à préparer leurs présentations et à organiser des initiatives de collectes de fonds.

=>Inscriptions, rassemblement des informations, suivi administratif par une salariée de la fédération du Spf des Bouches du Rhône

