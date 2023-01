Séjour Hiver 2023 Gite la Bourbonniere, 20 février 2023, Saint-Nicolas-des-Biefs.

Séjour Hiver 2023 20 – 24 février Gite la Bourbonniere

Le coût du séjour par jeune est de 500€. ATTENTION, prise en charge possible en fonction des conditions d’éligibilités.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gite la Bourbonniere Saint-Nicolas-Des-Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

La Fédération Départementale Familles Rurales de l’Indre organise un séjour à la montagne du 20 au 24 Février 2023 pour les jeunes de 11 à 15 ans. 12 jeunes maximum pourront profiter de ce séjour et se rendre dans l’Allier.

Les jeunes pourront apprendre tous au long de la semaine l’activité ski avec la prise de cours par des éducateurs diplomés. D’autres activités dans la semaine sont prévus comme la randonnée raquette, la luge, du bowling et la visite du secteur.

Notre groupe sera hébergé dans un gite avec des chambres dortoirs. Les petits déjeuners et les repas du midi seront confectionnés par l’auberge de la commune, à côté du gite. Les repas du soir seront réalisés par les jeunes et les animateurs.

Nos 12 jeunes seront encadrés par une équipe d’animation composé d’un directeur et de 2 animateurs. Le transport tout au long du séjour sera réalisé par l’équipe d’animation.

L’objectif est de pouvoir proposer aux jeunes du département un séjour accessible à tous, avec une destination nouvelle. Nous continuerons à développer la notion de vivre ensemble, l’autonomie chez le jeune et la prise de responsabilité.

Les jeunes auront l’occasion tout au long de la semaine d’apprendre une discipline qui n’est pas accessible dans notre région.



