Découverte des milieux naturels gite jean mace Haut Valromey Catégories d’Évènement: Ain

Haut Valromey Découverte des milieux naturels gite jean mace Haut Valromey, 24 juillet 2023, Haut Valromey. Découverte des milieux naturels 24 – 28 juillet gite jean mace à partir de 10€ Les séjours à Jean Macé s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Un séjour aura lieu du 2 au 6 aout pour les enfants de 6 à 11 ans.

La thématique traitée durant le séjour est la découverte des milieux naturels par le biais de randonnées et de jeux. ) Lors de ces initiations, les brevets d’états aborderont la faune et la flore.

Durant ce séjour en gite de france, les jeunes pourront avoir des temps de détente par les jeux organisés par les animateurs. gite jean mace 1001 les routes, 01260 Haut Valromey Haut Valromey 01260 Le Grand-Abergement Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « animation@sauvegarde01.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T22:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Haut Valromey Autres Lieu gite jean mace Adresse 1001 les routes, 01260 Haut Valromey Ville Haut Valromey Departement Ain Lieu Ville gite jean mace Haut Valromey

gite jean mace Haut Valromey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haut valromey/