Pour le troisième été consécutive, le centre social Planète ChampsaurValgo à travers l’ALSH de Saint-Firmin a le plaisir de reconduire le dispositif « Colo apprenante » pour un séjour « aventure » du 07 au 11 août 2023.

Ce séjour accès sur la découverte de l’environnement, le sport de pleine-nature et l’autonomie du groupe sera ouvert à la tranche d’âge 6-11 ans

Un cadre idyllique : Situé dans le département des Hautes-Alpes entre Grenoble et Marseille, la vallée du Valgaudemar regorge de richesses tant par sa nature flamboyante que par son patrimoine unique. Doté d’un enneigement abondant l’hiver, c’est de l’ensoleillement généreux de l’été dont les enfants profiteront durant ces cinq jours. Aux portes du parc des Écrins, ou la nature côtoie tantôt les eaux vives du drac, tantôt les sommets culminants pour certains à plus de 3000m ils découvriront ce contraste marqué lors d’activités multiples mêlant randonnées, sensibilisations à l’environnement, rencontres de producteurs locaux, courses d’orientations, accrobranche, nuit en bivouac, en gîte et en camping, observation des étoiles et plus encore …

Un séjour pour découvrir mais aussi se découvrir soi-même et grandir !

Gîte Jamivoï la chapelle en valgaudemar La Chapelle-en-Valgaudémar 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://planetechampsaur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783978434 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:00:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00

aventure montagne

