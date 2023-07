LES ARTISTES EN HERBE gite du Pré Bailly Vuillafans, 24 juillet 2023, Vuillafans.

LES ARTISTES EN HERBE 24 – 28 juillet gite du Pré Bailly 465 €

LAISSE S’EXPRIMER TON IMAGINATION

Viens visiter le coeur de la vallée de la loue et découvre les magnifiques paysages qui ont inspiré de grands artistes!

Retrace la vie du célèbre peintre Gustave COURBET, originaire d’Ornans et découvre avec tes amis les secrets des artistes peintres!

gite du Pré Bailly 25840 VUILLAFANS Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.sejours-francasdudoubs.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.81.63.47.19 »}, {« type »: « email », « value »: « sejourslsf@francas-doubs.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

Musée Peinture

Mairie Ornans canva