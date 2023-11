Stage Reiki Gîte du Mont Plaisir Chouvigny, 25 novembre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Formez-vous au Reiki, stage 1er degré. Pour une détente profonde et plus de vitalité! Avec Isabelle, maître enseignante Reiki depuis 1996. Au service de votre bien-être..

2023-11-25 fin : 2023-11-26

Gîte du Mont Plaisir Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Train in Reiki, 1st degree course. For deep relaxation and more vitality! With Isabelle, Reiki master teacher since 1996. Dedicated to your well-being.

Formación de Reiki, curso de 1er grado. ¡Para una relajación profunda y más vitalidad! Con Isabelle, maestra de Reiki desde 1996. Dedicada a tu bienestar.

Lassen Sie sich in Reiki ausbilden, Praktikum 1. Für eine tiefe Entspannung und mehr Vitalität! Mit Isabelle, Reiki-Meisterlehrerin seit 1996. Im Dienste Ihres Wohlbefindens.

