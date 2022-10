Devoirs 2 mémoires 2022 Gite du Loup, 31 octobre 2022, Natzwiller.

Adhésion à l’association – séjour accessible gratuitement (en contrepartie de chantiers)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gite du Loup Natzwiller Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est

Séjour du 31 octobre au 04 novembre 2022 dans le gîte du Loup à Natzwiller puis au domaine du Trupt à Luvigny.

LA PROBLÉMATIQUE 2022 :

COMMENT FAIRE PRENDRE CONSCIENCE AUX JEUNES DE LA RICHESSE DE NOTRE TERRITOIRE ?

LA FINALITÉ :

DÉVELOPPER L’ÉCOCITOYENNETE ET LE VIVRE ENSEMBLE ;

Un an après un séjour qui s’est déroulé en Normandie, dans lequel les jeunes ont effectué un travail de mémoire, un prolongement de celui-ci se fera sur la période des vacances de la Toussaint 2022. L’équipe pédagogique à travaillé en concertation avec les jeunes sur un séjour dans le même thème : sur les traces des Grandes Guerres. Les activités proposées sont:

– Visite du musée Oberlin à Waldersbach

– Randonnée au Donon

– Visite du camps de concentration du Struthoff

– Soirée film/ débat sur le film « La Vie est belle » de Roberto Benigni

Après midi au parc de loisir Alsace Aventure

Le 3 et 4 novembre, se dérouleront au domaine du Trupt à Luvigny. Cette période est consacrée au projet « Sexxion d’ados » organisé par la fédération départementale des MJC. Au programme :

– Concert et conférence dansée

– Théâtre animée

Ce séjour est donc divisé en deux parties. Durant la première, les jeunes vont découvrir le quotidien des déportés lors de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que le patrimoine de la région via des randonnées pédestre et la visite d’un musée. Les jeunes éprouvent le besoin de connaître l’Histoire sur laquelle repose la société d’aujourd’hui .

En revanche, la deuxième partie est un projet portée par la fédération départementale des MJC. Les jeunes et les animateurs de différentes structures vont pouvoir se rencontrer afin de discuter du futur des MJC. Des ateliers sont prévus afin que les jeunes puissent présenter les projets qu’ils ont organisé au sein de leur structure. Un temps d’échange et de fédération des jeunes des MJC.

3.1/ Développer la citoyenneté

– Objectif Général

. Développer le jeune citoyen.

– Objectifs Intermédiaires

. Favoriser le civisme.

. Favoriser l’engagement.

– Objectifs Opérationnels

. Mettre en place des temps qui permettent aux jeunes de s’exprimer dans le groupe :

.. par la mise en place en début de semaine d’un temps d’organisation et de répartition des tâches de la vie quotidienne entre les jeunes.

.. par la réflexion sur le choix des activités, tant sur la partie « loisirs » que sur la partie « chantiers » ou TAC1

.. par l’investissement des jeunes dans la réflexion sur la construction d’arbres à livres destinés à être installés au sein de la Ville, dans le cadre du réseau ados.

.. Par l’utilisation du mur d’expression qui permettra de connaître, en temps réel, les impressions des jeunes concernant la journée. Des outils spécifiques seront créés afin de permettre une utilisation ludique de ce nouvel outil.

– Le jeune devient une force de propositions :

.. par le biais d’outils : boîte à idées, temps d’échanges et de bilans, mur d’expression, …

en faisant le bilan des actions via un questionnaire remis à la fin de la semaine.

– Le jeune s’inscrit volontairement dans des activités de découverte et/ou d’expériences :

.. permettre aux jeunes de pouvoir s’inscrire au TAC ou aux activités qui les interesse en leur donnant le choix. Mettre l’accent sur la notion d’engagement afin de mobiliser les jeunes tout au long de l’action

.. Mettre en place un temps d’échanges sur l’organisation et le programme du séjour. Expliquer la volonté de la structure de s’inscrire dans la dynamique de réflexion et de reconstruction nationale en participant aux rencontres “sexxion d’ados” qui auront lieu le 03 et 04 novembre dans les Vosges.

– Le jeune devient capable de retransmettre en groupe les expériences vécues :

.. par la mise en place de temps de bilan avec des outils permettant la prise de parole : débat mouvant, forum, etc.

.. par la mise en valeur de ces échanges par la rédaction d’un bilan en fin de période reprenant les retours faits par les jeunes sur le mur d’expression.

.. En élaborant un livret de souvenir du séjour par le biais du site “ondonnedesnouvelles.com” qui permettra de maintenir un lien avec les familles.

3.2/ Développer le vivre ensemble

– Objectif Général

. Développer le vivre ensemble.

– Objectifs Intermédiaires

. Développer le vivre ensemble dans le groupe, dans et en dehors de la MJC.

. Développer le respect de soi et des autres.

– Objectifs Opérationnels

. Rappeler le proctocole sanitaire en vigueur actuellement au sein des ACM

.. Le jeune participe au respect de la « charte de bon comportement » :

faire prendre conscience aux jeunes qu’ils sont dans un lieu de vie commune et, par conséquent, des règles de bases s’imposent : respect des personnes qui travaillent dans la structure, respect des locaux, respect des autres, etc.

.. permettre aux jeunes de s’exprimer librement en proposant un ajustement des règles.

.. par la mise en place d’un climat de tolérance par le biais de règles visant l’acceptation de l’autre au sein du groupe.

.. par la mise en place de jeux de connaissance visant à renforcer les liens entre les jeunes.

.. par la mise en place de temps d’échange informels afin de créer un lien de confiance.

. Favoriser l’échange durant les temps de repas tout en respectant la distanciation.

.. Les jeunes se placent en tant qu’acteurs et garant du climat général de l’accueil.

. Favoriser l’entraide entre les jeunes en structurant les groupes par la mise en avant des notions de « respect », de « tolérance » et « d’équité ».

.. Utiliser les réseaux sociaux ou autres pour maintenir le lien familial en permettant aux jeunes de donner leurs impressions de leurs vacances.

3.3/ Développer l’écocitoyenneté

– Objectif Général

Développer l’écocitoyenneté.

– Objectifs Intermédiaires

. Sensibiliser les jeunes sur l’écologie en lien avec le civisme.

. Développer le sens des responsabilités des jeunes vis à vis de l’écologie.

. Susciter un intérêt pour la nature et la protection de l’environnement.

– Objectifs Opérationnels

. Intégrer dans la vie quotidienne des règles visant à changer le comportement des jeunes au quotidien : tri des déchets, limitation au strict nécessaire de l’usage de l’eau, etc.

. Faire prendre conscience aux jeunes des enjeux liés à notre époque en termes d’écologie.

. Apprendre aux jeunes à limiter les déchets, à recycler et à réparer des objets (bac de tri, mini potager,…).

. En réduisant l’achat de goûters industriels en les incitant à les faire eux-même.

. En organisant une randonnée au Donnon pour les reconnecter à la nature et au plaisir d’être dans la forêt et de tout simplement marcher.

En cas de suspicion de COVID 19, selon le protocole en date du 12/10/21:

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un jeune constaté par l’encadrement doit conduire à son isolement et une prise en charge médicale sans délais. En cas de doute sur les symptômes, une prise de température peut être réalisée par l’animateur en charge du groupe. Les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.

Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou un jeune participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera ensuite

mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.



