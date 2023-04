Séjour J’Apprends à Nager à Vernoux-en-Vivarais Gite du lac aux ramiers Vernoux-en-Vivarais Catégories d’Évènement: Ardèche

Séjour J’Apprends à Nager à Vernoux-en-Vivarais Gite du lac aux ramiers, 18 avril 2023, Vernoux-en-Vivarais. Séjour J’Apprends à Nager à Vernoux-en-Vivarais 18 – 22 avril Gite du lac aux ramiers coût pris en charge intégralement (reste à charge 0), comprenant transport, hébergement, restauration, activités encadrées, entrées piscine. Les activités :

=> du sport : Apprentissage de la Natation en piscine (tous les jours), 10 séances de natation du mardi au samedi, 2 séances de 1h par jour, avec des moments ludiques.

=> de la variété : découvrir le vélo, ou l’enchainement avec la Course à pied, Course d’orientation, sensibilisation au handicap, diététique, …en se regroupant avec d’autres jeunes qui pratiquent le triathlon,

=> des échanges : participer en groupe aux activités, solidarité, écoute, bienveillance. Partager avec les plus grands. Gite du lac aux ramiers 3 Av. Jean Mirabel Chambaud Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « comitedromeardechetriathlon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678051006 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:00:00+02:00 – 2023-04-18T20:00:00+02:00

2023-04-22T08:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00 sport nature j’apprends à nager CDA

