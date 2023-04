Swing Ados gite du Gonthier Vitot Catégories d’Évènement: Eure

Vitot

Swing Ados gite du Gonthier, 24 avril 2023, Vitot. Swing Ados 24 et 28 avril gite du Gonthier 18€/jour Projet autour de la danse et de la musique Intervention de 5 musiciens et d’un danseur professionel . gite du Gonthier 22 b rue de la croix blanche 27110 Vitot Vitot 27110 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysduneubourg.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T09:30:00+02:00

2023-04-28T17:30:00+02:00 – 2023-04-28T18:00:00+02:00 Danse et musique

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Vitot Autres Lieu gite du Gonthier Adresse 22 b rue de la croix blanche 27110 Vitot Ville Vitot Departement Eure Age min 11 Age max 17 Lieu Ville gite du Gonthier Vitot

gite du Gonthier Vitot Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitot/

Swing Ados gite du Gonthier 2023-04-24 was last modified: by Swing Ados gite du Gonthier gite du Gonthier 24 avril 2023 gite du Gonthier Vitot Vitot

Vitot Eure