Pas-de-Calais Visite guidée : L’Écogite du Cluse Gite du Cluse Éperlecques, 15 octobre 2023, Éperlecques. Visite guidée : L’Écogite du Cluse Dimanche 15 octobre, 14h00 Gite du Cluse Rdv devant le Gîte du Cluse, 89 rue du Cluse, Eperlecques. Durée : 1h. Tout public. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. En collaboration avec Lucie Clais, propriétaire du gîte du Cluse

Rencontrez la propriétaire du gîte du Cluse, labellisé « Ecogîte ». Avec elle, découvrez comment l’on peut rénover sa maison en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement. A ses côtés, apprenez aussi à réduire la consommation énergétique de votre maison. Gite du Cluse 89 rue du Cluse, Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Gite du Cluse
89 rue du Cluse, Eperlecques
Éperlecques 62910
Pas-de-Calais

