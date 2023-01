Monte le son Gite d’étape, 13 février 2023, Nuret-le-Ferron.

Monte le son 13 – 17 février Gite d’étape

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gite d’étape 2 Rue du Château d’Eau, 36800 Nuret-le-Ferron Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire

Nous organisons un séjour en immersion pour 12 jeunes de 13 à 17 ans en Brenne sur la thématique de la pratique et de la diffusion des « musiques actuelles ». Cette thématique de séjour n’a pas encore été expérimentée sur le territoire. Le séjour est en lien avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, qui nous soutiennent dans ce projet. Il est ouvert aux jeunes musiciens et non musiciens.

Nous proposons donc, une semaine de rencontres et d’ateliers musicaux animés par des artistes professionnels du département de l’Indre. L’objectif est de réaliser une production musicale et une écriture de texte adaptés à cette 1ère création. Les jeunes pourront donc échanger et découvrir des univers musicaux et expérimenter par eux même la pratique artistique. Ils auront également une journée de résidence à l’école de musique du Blanc avec le trio Back and Forth pour travailler sur l’improvisation musicale. Ces ateliers pratiques aboutiront sur une soirée de restitution publique lors d’une soirée concert à la salle des fêtes de Nuret le Ferron. En parallèle sur toute la semaine, une attention particulière sera portée à l’apprentissage des étapes d’organisation d’un événement culturel, production, technique, logistique, programmation, catering, communication. Les jeunes seront impliqués sur une mission bénévole de leur choix avant et pendant la soirée de restitution. Une société de production musicale interviendra auprès des jeunes, pour leur expliquer les ficelles du métier.

Les différentes activités prévues :

● 4 Intervention de Aki Agora pour apprendre et construire un morceau avec des instruments numériques (machines, looper, boite à rythme).

● 4 Ateliers d’écritures, avec Arnauld, nom de scène Lycko et création de texte adapté à la création musicale d’Aki Agora.

● 2 Ateliers d’improvisations musicales à l’école de musiques de Le Blanc animé par les 3 membre du groupe Back and Forth.

● 2 Ateliers radio avec la radio associative radio dynamo

● Une intervention d’un membre de l’association de production musicale Lylo prod afin d’expliquer le métier de producteur de concert.

● Un atelier dj mix



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T10:00:00+01:00

2023-02-17T23:00:00+01:00