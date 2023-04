Artistes en herbe Gîte d’étape Le Presbytère, 23 juillet 2023, Comus.

Artistes en herbe 23 – 30 juillet Gîte d’étape Le Presbytère 638

Tu as une âme d’artiste ? Tu souhaites découvrir de nouveles pratiques artistiques ? Tu as envie de créer et d’expérimenter ? Ces vacances sont faites pour toi !

Viens laisser libre cours à ton imagination, découvrir de nouvelles techniques, explorer de nouveaux univers, en quête de création et d’expression. En fonction de tes envies et à travers diverses pratiques artistiques comme le graffiti, la danse, la musique ou le land’art, tu vas pouvoir réveiller l’artiste qui sommeille en toi. Nous agrémenterons ces journées créatives de soirées, de visites culturelles selon les évènements locaux et saisonniers. N’hésite plus, et viens vite nous rejoindre pour profiter de ce temps de vacances où tu vas pouvoir te découvrir et t’enrichir d’émotions et d’aventures, en construisant ton séjour selon tes envies et celles du groupe.

Gîte d'étape Le Presbytère 11340 Comus

