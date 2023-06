Nature et patrimoine une belle exploration Gite d’étape la Forge Ascou Catégories d’Évènement: Ariège

Ascou Nature et patrimoine une belle exploration Gite d’étape la Forge Ascou, 7 août 2023, Ascou. Nature et patrimoine une belle exploration 7 – 11 août Gite d’étape la Forge de 80 à 120 Euros selon QF Ce séjour à Ascou propose aux enfants de découvrir ou redécouvrir un environnement naturel et de les sensibiliser au respect de la nature, par des gestes quotidiens dans la vie du groupe (tri sélectif,…)

Ils vont pouvoir s’imprégner de notre culture locale et du patrimoine naturel par le biais de visites culturelles et d’observation de l’environnement et protection de la nature Gite d’étape la Forge La Forge 09110 Ascou Ascou 09110 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enfancejeunesse-stgironnais.3cp@lecgs.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6 Age max 8

