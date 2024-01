Association La Trace Gite des Ecouges Saint-Gervais, jeudi 1 janvier 2032.

La Trace est une association loi 1901 créée en 1985 qui gère le gîte des Ecouges, située dans le Vercors dans l’Espace Naturel Sensible des Ecouges.

L’association a pour vocation la sensibilisation au respect de l’environnement par la découverte du milieu naturel, l’immersion, et l’accueil en pleine nature.

Récemment restauré aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale), le bâtiment fonctionne en autonomie complète avec des énergies renouvelables picocentrale hydro-électrique, chaudière à bois déchiqueté, panneaux solaires, isolation par l’extérieur. De plus, le gîte développe une démarche de fonctionnement respectueuse de l’environnement alimentation locale et Bio, gestion des déchets (limitation des emballages, compost, tri, etc.), réduction des dépenses d’énergie et d’eau (toilettes sèches, …), assainissement par phytoépuration.

Ce gîte convivial, d’une capacité de 40 lits, possède une grande salle d’activités et de cours avec un coin jeu et bibliothèque, une salle à manger avec un coin salon, une grande salle de jeu, et des chambres de 2 à 3 lits.

Un atout de plus les portables ne passent pas!!! De quoi déconnecter complètement.

Compter une demi-heure de marche facile du parking du pont Chabert au Gîte des Ecouges.

Gite des Ecouges 38470 St Gervais Saint-Gervais 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes