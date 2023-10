Un séjour en plein nature rien que pour toi ! GÎTE DÉPASSE MONTAGNE Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines Un séjour en plein nature rien que pour toi ! GÎTE DÉPASSE MONTAGNE Sainte-Marie-aux-Mines, 30 octobre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines. Un séjour en plein nature rien que pour toi ! 30 octobre – 3 novembre GÎTE DÉPASSE MONTAGNE Sur inscription Tu n’es jamais parti en colonie de vacances ? Tu souhaites passer quelques jours dans la nature et te faire de nouveaux copains ? Découvre plein d’activités créées par nos animateurs.

Un séjour grandeur nature t’attend dans le Val d’Argent, situé au pied des montagnes vosgiennes dans un cadre idéal pour la pratique sportive ! C’est aussi l’occasion de faire la découverte du milieu montagnard par le biais d’activités amusantes et enrichissantes. GÎTE DÉPASSE MONTAGNE 26 Petite Liepvre, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « secretariat@cscva.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00
2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00
Age min 6 Age max 17

