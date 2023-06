Camp théâtre Gîte de Villersexel Villersexel Villersexel Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Villersexel Camp théâtre Gîte de Villersexel Villersexel, 10 juillet 2023, Villersexel. Camp théâtre 10 – 14 juillet Gîte de Villersexel 32 € Ce séjour sera l’occasion pour le groupe de jeunes de monter un spectacle complet pouvant mêler théâtre, chant, danse, musique, instruments…

Des activités sportives, grand jeux et veillées seront également proposées tout au long de la semaine.

Une représentation aura lieu pour les parents le vendredi 14 juillet dans l’après-midi. Gîte de Villersexel 92 rue du Chapeau Chinois, 70110 Villersexel Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « campsdepartementaux@francas70.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00 théâtre musique Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Villersexel Autres Lieu Gîte de Villersexel Adresse 92 rue du Chapeau Chinois, 70110 Villersexel Ville Villersexel Departement Haute-Saône Age min 9 Age max 16 Lieu Ville Gîte de Villersexel Villersexel

Gîte de Villersexel Villersexel Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villersexel/

Camp théâtre Gîte de Villersexel Villersexel 2023-07-10 was last modified: by Camp théâtre Gîte de Villersexel Villersexel Gîte de Villersexel Villersexel 10 juillet 2023