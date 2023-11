SOIRÉE CABARET AVEC DELPHINE ET JEAN PIÉPIÉ Gîte de Vandoeuvre Saint-Léonard-des-Bois, 13 janvier 2024, Saint-Léonard-des-Bois.

Saint-Léonard-des-Bois,Sarthe

Démarrez l’année dans la bonne humeur avec Delphine et Jean Piépié à l’occasion de la traditionnelle soirée cabaret organisée par Les Amis de Saint-Léonard !.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

Gîte de Vandoeuvre

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire



Kick off the new year in high spirits with Delphine and Jean Piépié at the traditional cabaret evening organized by Les Amis de Saint-Léonard!

Empiece bien el año con Delphine y Jean Piépié en la tradicional velada de cabaret organizada por Les Amis de Saint-Léonard

Beginnen Sie das neue Jahr in guter Stimmung mit Delphine und Jean Piépié anlässlich des traditionellen Kabarettabends, der von Les Amis de Saint-Léonard organisiert wird!

Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire