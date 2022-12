Les nouveaux influenceurs de la côte ouest – Initiation multimédia gite de mahalon, 23 juillet 2022, Mahalon.

Les nouveaux influenceurs de la côte ouest – Initiation multimédia 23 – 30 juillet gite de mahalon

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

gite de mahalon lohontec 29790 mahalon Mahalon 29790 Finistère Bretagne

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Les EPJ proposent un séjour de vacances de 7 nuits dans le Poitou Charente. La région est connue pour son doux climat et ses belles plages. Elle possède également une riche histoire autour des différents ports de la côte et toutes ses saveurs culinaires qui caractérisent la région.

Le séjour se déroulera du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022. Il s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans. Le nombre de place est limité à 20 participants.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités culturelles et sportives, le plus possible en plein air, et des temps d’apprentissage avec une initiation au numérique/son/vidéo animés et encadrés par des professionnels.



