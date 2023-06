Aroéven – Fun sur l’océan – 11/17 ans – 2023 Gîte de l’Estran Le Grand Vieil, 1 août 2023, Le Grand Vieil.

Aroéven – Fun sur l’océan – 11/17 ans – 2023 1 – 11 août Gîte de l’Estran 920,00 € (Départ Nancy), 920,00 € (Départ Metz), 900,00 € (Départ Lorraine TGV), 820,00€ (sur place), 820,00€ (Angoulème)

Cap sur l’ile de Noirmoutier pour un séjour «les pieds dans l’eau» !

Vue, depuis les chambres, de la plage et de l’océan, tu pourras profiter de plusieurs activités

aquatiques dans un cadre propice aux échanges, aux apprentissages et au plaisir !

ACTIVITES :

> Baignades

> Séances de pêche à pied

> 3 activités aquatiques au choix (ex : paddle, kayak, voile )

> Visite des marais salants

> Visite culturelle de l’île

> Grands jeux et veillées

EQUIPE D’ANIMATION :

L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateur.ice.s diplômé.e.s et stagiaires dont un.e

surveillant.e de baignade, d’un directeur.rice diplômé.e et d’un.e gestionnaire de centre, tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des enfants et des adolescents.

CADRE DE VIE :

Sur l’île de Noirmoutier, petite île de l’Atlantique située dans le département de la Vendée. Le centre est situé en front de mer avec son accès direct à la plage. Tu vivras ton séjour sur une propriété de

3000 m2 composé de deux maisons. Le logis principal est composé de 12 chambres de 3 à 6 lits

avec lave-mains dans chacune des chambres ainsi que des sanitaires et douches à l’étage. Le logis annexe est composé de 8 chambres avec lave-mains, de sanitaires et douches ainsi qu’une salle d’activités.

Le petit + : Centre situé sur la plage entre rochers et sable !

FORMALITÉ :

Certficat d’aisance aquatique

Les Aroéven organisent depuis 70 ans des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale

Retrouvez le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.aroeven.fr

Gîte de l’Estran 8 rue de la Giraudière Le Vieil 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE Le Grand Vieil 85330 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0383553252 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.lorraine@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-lorraine.fr/sejours-de-vacances/sejour/282872 »}] [{« link »: « http://www.aroeven.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T06:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

amusement jeux et grands jeux