« Découvertes Nature et Chouette » au Marais-Vernier gîte de l’ânerie, 24 octobre 2022, Marais-Vernier. « Découvertes Nature et Chouette » au Marais-Vernier 24 – 28 octobre gîte de l’ânerie dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. gîte de l’ânerie 54 le clairval Marais-Vernier 27680 Eure Normandie Ce séjour de 5 jours/4 nuits se déroulera au gîte de l’ânerie, au Marais Vernier.

Ce séjour est organisé en partenariat entre 3 acteurs de l’éducation populaire œuvrant chacun pour la préservation de l’environnement.

Antoine CREVON, président de la ligue de l’enseignement, fondateur de l’association Culture et Nature et jardinier de formation (entre autres choses).

Alexandre HUREL, Fondateur et salarié de l’association NATURELLEMENT REUILLY à l’initiative du mouvement local « un clocher, une Effraie » et titulaire du BAFD.

Et Manon LAURENT, directrice du point accueil jeunes de Gravigny et informatrice jeunesse. Ce séjour rassemblera des jeunes du PST Cap Nord Est. Le gîte de l’ânerie, agréé jeunesse et sport, nous mettra à disposition le terrain, le gîte, les sanitaires et des moyens humains par la présence d’Antoine (propriétaire du site). Les jeunes pourront découvrir différentes activités autour de la nature comme la découverte de la permaculture, des cours de cuisine, le travail du bois, la fabrication de nichoirs. Ils pourront s’initier à l’ ornithologie et organiser une « nuit de la chouette » et ainsi devenir des ambassadeurs de la protection de la Biodiversité locale. Ils collaboreront également à la création d’une émission de radio. Les jeunes dormiront dans le gîte (hébergement en dur) et devront s’organiser pour la confection des repas et les tâches de vie quotidienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:30:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00

Lieu gîte de l'ânerie Adresse 54 le clairval Ville Marais-Vernier Age minimum 11 Age maximum 17

