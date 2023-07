Zen attitude Gite de la Valette Ménil-Hubert-sur-Orne, 28 août 2023, Ménil-Hubert-sur-Orne.

Zen attitude 28 août – 1 septembre Gite de la Valette 500

Après plusieurs semaines sans aller au collège, il est important de pouvoir recaler son rythme en douceur! Ce séjour est pensé à la fois pour profiter de cettte dernière semaine de loisirs et également pour se préparer au retour en classe: relaxation, temps pour soi, repos et activités dynamiques. L’important va être à la fois la prise en compte du rythme individuel et également la prise en compte du rythme collectif en prévision des horaires scolaires.

Des groupes seront organisés par ages et affinités.

Les enfants auront le choix entre différentes activités à partir d’un répertoire de propositions : activités sportives, intervention « sophrologie », sorties, animation de temps, jeux de sociétés et jeux collectifs en extérieurs.

Cependant, le principe d’un séjour avec notre organisme est avant tout la coconstruction d’une organisation, du projet de la semaine aussi les enfants et les jeunes seront associés à cette réflexion dès le premier jour.

Gite de la Valette 10 rue de la valette – 61430 Menil Hubert sur Orne Ménil-Hubert-sur-Orne 61430 Orne Normandie

relaxation jeux