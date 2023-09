Vacances enchantées Gite de la Praz Crotenay, 21 octobre 2023, Crotenay.

Vacances enchantées 22 – 28 octobre Gite de la Praz Tarif sociaux : 570 € / Tarif Normal : 620 € / Tarif Solidaire : 680€

En octobre, nos vacances enchantées et vacances utopoques se mettent aux couleurs d’automne pour notre séjour : Vacances Ensorcelées. Nous retournons dans le Jura, dans un gîte toujours soigneusement sélectionné – au milieu de la nature et respectant nos valeurs éco-responsables.

Au programme : des espaces dédiés à la création, une ludothèque accessible en tout temps, des ressources pour stimuler l’imaginaire, des murder parties et des jeux de rôles qui n’attendent que d’être joué·es, mais aussi des infusions, quelques livres et des plaids pour se prendre du temps pour soi. Du matériel artistique, pour dessiner ou peindre, remplir ton grimmoire de formules calligraphiées, laisser libre cours à l’imagination, ainsi que des citrouilles, la nature, les couleurs et l’évasion pour un séjour inoubliable.

Gite de la Praz Crotenay Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://toustesencolo.fr »}]

