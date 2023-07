Colo Apprenante 6/12 ans à Wimereux Gîte de la Mer Wimereux, 21 août 2023, Wimereux.

Colo Apprenante 6/12 ans à Wimereux 21 – 25 août Gîte de la Mer A consulter très prochainement sur notre site internet

Toi, jeune écolo-né ! Tu es sensible à la nature, à l’environnement et à sa protection ? Nous te proposons différentes activités simples mais efficaces durant notre colo-apprenante du 21 au 25 août ! Où allons nous ? A Wimereux, au Gîte de la Mer, localisé en bord de mer. Colonie nature et détox, dépaysement total garanti ! Activités proposées : découverte du catamaran, longe-côté, sorties vélo, sortie piscine, plage… et bien plus, à voir dans la description.

A destination des parents : Vous rêvez d’une colonie proche et courte pour vos enfants ? Pour un premier départ, ou juste parce que le Pas-de-Calais nous offre de beaux paysages, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre centre social.

Gîte de la Mer 21 chemin des oies, Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais

2023-08-21

2023-08-25

