Jausiers UN BOND DANS LE TEMPS Gite de la maison de la Mine Jausiers, 17 juillet 2023, Jausiers. UN BOND DANS LE TEMPS 17 – 21 juillet Gite de la maison de la Mine Un voyage dans le temps ça vous tente? Viens avec nous conquérir la citadelle d’Entrevaux, remplir des quêtes pour te libérer de la malédiction et revenir dans le présent. Au programme, de la baignade, un jeu de piste de la ville médiévale d’Entrevaux, de la spéléologie, des grands jeux et pleins d’autres surprises Gite de la maison de la Mine 06 260 La croix du Roudoule Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ifac.asso.fr/Digne »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 32 46 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

