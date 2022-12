Mini-camp Le Poizat – Porté par l’accueil de loisirs de Lent Gîte de la fruitière Saint-Jacques-des-Blats Catégories d’évènement: Cantal

Mini-camp Le Poizat – Porté par l’accueil de loisirs de Lent Gîte de la fruitière, 18 juillet 2022, Saint-Jacques-des-Blats. Mini-camp Le Poizat – Porté par l’accueil de loisirs de Lent 18 – 22 juillet Gîte de la fruitière

Selon QF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gîte de la fruitière 30 La Traversée 130 Le Poizat Saint-Jacques-des-Blats 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Séjour en gîte avec des activités physiques et sportives

Ateliers avec un professionnel : insectes/ fossiles et journée trappeur

